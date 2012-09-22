Знаменитый немецкий фестиваль пива «Октоберфест», который сегодня стартовал в Мюнхене, проходит и в солнечном курортном турецком городе Анталия, в Ататюрк парке (Ataturk Parki Cam Piramit) в районе Коньялты.

Стартовал фестиваль вчера, в пятницу, к вечеру территория, отведенная под проведение праздника пива, была полна народу, хотя торжественного открытия как такового не было.









На двух сценах выступали различные музыкальные коллективы, люди, среди которых было много туристов, дегустировали различные сорта пива, танцевали, подпевая своим любимым певцам, сообщает собкор «АН» в Анталии.

























Хотя фестиваль пива радует далеко не всех жителей Турции. Например, в городе Манавгат прошла протестная акция против фестиваля, сообщает turkiyegazetesi.com. Собравшиеся на центральной площади считают, что «Октоберфесту» нет места в турецкой культуре и потраченные на него средства больше бы пригодились нуждающимся . В знак протеста собравшиеся пили молочные напитки.











В районе Ататюрк парка, где проходит «Октоберфест», усилены меры безопасности.



