Власти Ирака намерены утвердить новые гимн и флаг страны

Иракские власти намерены утвердить новые гимн и флаг. Это необходимо для объединения всех народов и последователей различных религиозных течений. В настоящее время законодатели выбирают из трех вариантов нового гимна.

Кроме того, вскоре на рассмотрение будут выставлены семь образцов нового флага, среди которых нынешний, передает агентство France Press со ссылкой на местное правительство. На сайте иракского парламента указано, что новый флаг и гимн должны символизировать