На Аляске судят Терминатора за налеты и грабежи. ФОТО
22 сентября 2012, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]
В американском штате Аляска за налеты на дома и квартиры был пойман и осужден 37-летний Джейсон Барнум, которого СМИ уже прозвали Терминатором за его причудливый и жутковатый татуированный правый глаз.
Барнум обвиняется сразу по нескольким статьям передает Dailymail. На преступление он пошел ради удовлетворения своей наркотической зависимости.
Когда полицейский спецназ SWAT после двухчасовой осады наконец подобрался к преступнику, тот начал отстреливаться из пистолета добытого при грабеже, совершенном ранее. Ответным огнём спецназ поразил Джейсона в плечо. Один полицейский легко ранен соскользнувшей с бронежилета пулей.
ФОТО с сайта dailymail.co.uk