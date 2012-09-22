На Аляске судят Терминатора за налеты и грабежи. ФОТО

В американском штате Аляска за налеты на дома и квартиры был пойман и осужден 37-летний Джейсон Барнум, которого СМИ уже прозвали Терминатором за его причудливый и жутковатый татуированный правый глаз.

Барнум обвиняется сразу по нескольким статьям передает Dailymail. На преступление он пошел ради удовлетворения своей наркотической зависимости.

Когда полицейский спецназ SWAT после двухчасовой осады наконец подобрался к преступнику, тот начал отстреливаться из пистолета добытого при грабеже, совершенном ранее. Ответным огнём спецназ поразил Джейсона в плечо. Один полицейский легко ранен соскользнувшей с бронежилета пулей.

ФОТО с сайта dailymail.co.uk















