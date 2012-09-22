В самолете с женой кандидата в президенты США произошел пожар в полете

Авиалайнер, а борту которого находилась Энн Ромни - супруга кандидата на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии США Митта Ромни, совершил в пятницу вынужденную посадку в штате Колорадо.

"В салоне самолета произошло возгорание, в результате чего экипаж принял решение совершить экстренную посадку в одном из аэропортов штата Колорадо", - заявил представитель избирательного штаба партии республиканцев, передает Би-Би-Си.