Власти Эквадора могут доставить Джулиана Ассанжа в Швецию на допрос

Основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швецию Эквадор считает возможным доставить под своей дипломатической защитой из Великобритании, где он сейчас находится, чтобы тот мог предстать перед шведским правосудием и ответить на выдвинутые против него обвинения.

Об этом сообщил накануне министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо, передал "Маяк".

Сам Ассанж опасается, что в случае его нахождения в Швеции он может быть выдан третьей стране, в частности, США. Поэтому Эквадор настаивает на предоставлении полной гарантии невыдачи Ассанжа со стороны Стокгольма и Лондона. Также эквадорская сторона предлагает различные варианты взятия показаний у подозреваемого, в частности, речь могла бы идти о допросе Ассанжа шведской прокуратурой в здании посольства Эквадора в Лондоне.

"АН" писали, что основатель WikiLeaks подозревается в Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах, якобы имевших место в августе 2010 года. Ранее британский суд постановил выдать его Швеции, однако Ассанж после нескольких неудачных апелляций укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, а затем получил там и политическое убежище. Однако способов покинуть Лондон, пока британская сторона не даст на то разрешение, у основателя WikiLeaks нет.