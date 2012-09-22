Словения блокирует вступление Хорватии в Европейский союз

Словения может заблокировать вступление Хорватии в Евросоюз из-за спора о банковских вкладах на 172 миллиона евро. Он возник вскоре после распада Югославии, когда 130 тысяч хорватов держали счета в словенском Люблянском банке.



Позднее он был ликвидирован, на его месте был основан Новый люблянский банк, который признал вклады только словенских граждан, апоминает Би-Би-Си. Словения отрицает задолженность, ссылаясь на договор о наследственном праве, подписанный республиками бывшей Югославии и вступивший в силу в июне 2004 года.