В Мюнхене идет открытие фетиваля пива Октоберфест

В немецком Мюнхене тысячи человек устремились в полдень субботы на знаменитый Луг Терезы в Мюнхене на открытие праздника пива Октоберфест. Он проходит уже в 179-ый раз и продлится до 7 октября. Праздник открыл обер-бургомистр баварской столицы.

По традиции он вбил кран в бочку с янтарным напитком. Традиции праздника не меняются уже почти два столетия. Его неотъемлемой частью остаётся костюмированный парад, который проводится с 1835-ого года.

Только в прошлом году фестиваль посетили без малого 7 млн человек, выпив 7,5 млн литров пива. Они потратили в Мюнхене около 1 млрд 100 млн евро.