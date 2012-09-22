$1 млн за информацию о швейцарском счете кандидата в президенты США Ромни

Миллион долларов наличными за сведения о банковских счетах и деловых связях кандидата в президенты США Митта Ромни предложил издатель порножурнала Hustler, разместив объявление в швейцарской газете Handelszeitung.

С предложением нарушить банковскую тайну Флинт обращается через Handelszeitung непосредственно к жителям Швейцарии, передает портал швейцарской "Нашей газеты".

Мультимиллионер Митт Ромни не раз сталкивался с обвинением в том, что он скрывает свои швейцарские счета. Ромни опубликовал налоговую декларацию за 2010 год и прогноз по уплате налогов в 2011 году. Но демократы считают, что этого недостаточно, и призывают бывшего губернатора Массачусетса сообщить о своих доходах за последние десять лет, а Ромни отказывается это делать, чтобы не давать пищу для критики.

Можно уверенно утверждать, что персонал швейцарских фирм и концернов вносит наиболее значимый вклад в президентскую кампанию в США в целом по сравнению с компаниями других стран. Так, сотрудники немецких промышленных и финансовых групп, базирующихся в США, этой осенью поддержали партии обоих кандидатов суммой в 1,7 млн. долларов. Вложения со стороны сотрудников японских фирм достигли 530 тысяч долларов.