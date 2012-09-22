В течение двух недель в Чехии скончались уже 24 человека от отравления нелегальным алкоголем, содержащим метиловый спирт - в больнице города Гавиржов скончалась 57-летняя женщина, которая находилась в больнице с 6 сентября, когда из-за отравления метанолом были госпитализированы первые пострадавшие.

"Больная поступила в клинику в критическом состоянии и впала в кому. За время нахождения в больнице она так и не пришла в сознание. Несмотря на все усилия медиков, пациентка скончалась", - сказал заведующий лечебной частью местной больницы Ярослав Люкс, слова которого цитирует ЧТК.

"АН" писали, что минздрав Чехии 14 сентября полностью запретил продажу алкогольных напитков крепостью свыше 20 градусов на всей территории страны в связи с массовыми отравлениями метиловым спиртом и гибелью людей. Запрет касается продажи алкоголя во всех магазинах и торговых сетях, барах, кафе, ресторанах и других заведениях общественного питания, а также гостиницах. Запрещена продажа алкогольной продукции через Интернет.