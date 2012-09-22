Сегодня - день американских деловых женщин

С середины 1990-х годов 22 сентября в США широко отмечается День американских деловых женщин. Инициатором создания этого праздника стала организация деловых американок, пришедшая к выводу, что вклад ее участниц в развитие экономики и благосостояния Америки до сих пор не учтен.

С целью исправить данную несправедливость было решено учредить День американских женщин, занятых в бизнесе. 22 сентября 1949 года бизнесмен из Канзаса Хилари Буфтон и три бизнес-вумен учредили Ассоциацию американских женщин, занятых в бизнесе (American Business Women’s Association), которая стала национальной профессиональной ассоциацией женщин.

Международным праздник пока не стал — для многих феминисток он представляется не вполне политкорректным. Тем не менее, 22 сентября торжества и праздничные приемы по случаю праздника проходят по всей Америке, чествуя более 57 миллионов работающих женщин.