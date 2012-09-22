Мультимиллионер из Китая продаёт воздух в дозах

Китайский мультимиллионер, предприниматель и филантроп Чэнь Гуанбяо придумал новый бизнес: теперь он продаёт свежий воздух в дозах. Таким образом он намерен выступать за охрану окружающей среды, передаёт немецкий журнал «Spiegel».



«Мы продали 1000 доз в районе Тунчжоу и заработали на этом 5000 юаней (792 доллара)», заявил бизнесмен газете «Global Times».

Для тех, кто не знает Чэна, его идея может показаться абсурдной. Но, на самом деле, он является ярым борцом по защите окружающей среды и использует все возможные средства, чтобы привлечь к этой теме внимание общественности. Так, с прошлого года он официально называет себя Чэнь Дитан, что в переводе означает «низкий выброс углекислого газа». У его жены теперь имя «зеленая», а детей зовут «окружающая среда» и «охрана окружающей среды».



Ранее он жертвовали крупные суммы денег на различные проекты по охране окружающей среды, подарил 2000 велосипедов Пекину и вот сейчас решил продавать воздух. Воздух был собран в различных регионах Китая и продается за четыре или пять юаней (около 25 рублей за банку). Использование дозы с воздухом очень просто: «Нужно открыть банку и как бы выпить ее содержимое или поднести дозу близко к носу, чтобы глубоко дышать над ней», - рассказывает Чэнь.

Чэнь, чье состояние оценивается в 600 миллионов евро, в прошлом году в интервью газете «China Daily» заявил, что у каждого человека есть три матери: биологическая мать, мать-страна, мать-Земля и обо всех них нужно заботиться.

Собранные средства от продажи воздуха пойдут китайским военным для защиты спорных островов Дяоюйдао в Японии.



