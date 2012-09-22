Посетитель зоопарка решил побороться с тигром и проиграл

Посетитель нью-йоркского зоопарка по непонятной пока причине выпрыгнул из вагончика экскурсионного поезда, который возил посетителей по мосту над вольерами животных, на территорию тигра.

Сотрудникам зоопарка пришлось использовать огнетушители, чтобы отпугнуть животное, которое уже успело здорово «отделать» несчастного. Пострадавший получил перелом ноги и руки, а также множественные раны, состояние мужчины критическое.



