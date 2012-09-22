В США трое раненых на премьере фильма "Темный рыцарь: возрождение легенды" подали суд на кинотеатр. Они обвиняют собственника в том, что в здании не была обеспечена надлежащая безопасность.

Это первое частное обвинение, выдвинутое по случаю стрельбы в г.Аврора (штат Колорадо), когда в результате действий Джеймса Холмса были убиты 12 и ранены 58 человек, сообщает РБК.

Напомним, трагедия произошла 20 июля 2012г. Во время премьеры фильма "Темный рыцарь: возрождение легенды" Дж.Холмс распылил среди зрителей слезоточивый газ и вслед за тем открыл огонь. Защита обвиняемого настаивает на его психической невменяемости.



