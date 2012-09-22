Ежегодный фестиваль пива «Октоберфест» открывается в Мюнхене

Старт одному из самых масштабных гуляний на планете будет дан ровно в полдень. Фестиваль начнется с ежегодного ритуала. Мэр Мюнхена с помощью специального молотка вобьет кран в первую бочку с пивом.



Пить пиво и веселиться приезжающие со всех уголков планеты будут на территории площадью 26 гектаров. Установлены огромные палатки, в каждой из которых будет играть свой оркестр: «Октоберфест» пройдет под аккомпанемент традиционной немецкой, австрийской и швейцарской музыки.

Как свидетельствует статистика фестиваля, в прошлом году посетители выпили 7,9 миллиона литровых кружек пива и съели почти 523 тысячи жареных куриц, 125 тысяч свиных колбас, 70 тысяч свиных рулек, а также 118 быков и 92 теленка.



В этом году планируется, что на фестиваль соберутся 6 миллионов человек.





Фестиваль продлится до 7 октября.



