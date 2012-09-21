За организацию госпереворота в Турции посадили в тюрьму почти 300 военных

Этот процесс в Турции продолжался около двух лет. Его фигурантами являются около 360 офицеров и генералов, которых обвинили в попытке свержения правительства умеренного исламиста Тайипа Эрдогана в 2003 году.

21 сентября 2012 года турецкий суд вынес решение, согласно которому тюремные сроки за участие в подготовке плана "Кувалда" получили 322 человека, а еще 34 фигуранта были оправданы. Из них за участие в попытке госпереворота по 20 лет тюрьмы получили трое турецких генералов, сообщает Agence France-Presse.

По версии турецких властей, план "Кувалда" заключался в том, чтобы дестабилизировать обстановку в стране с помощью серии провокаций. Должна была произойти серия взрывов в местах скопления людей, например, в мечетях, над Эгейским морем планировалось уничтожить военный самолет, а обвинение в организации терактов предъявить Греции. После чего военные должны были воспользоваться создавшейся в стране неразберихой и взять власть в свои руки.