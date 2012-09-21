Президент Сирии: Единственное решение сирийского кризиса - диалог

Президент Сирии Башар Асад дал интервью египетскому еженедельному журналу "Al-Ahram", в котором высказал свое мнение о политическом кризисе в Сирии. Он заявил, что единственный выход из него - диалог.

По словам сирийского лидера, восстания в ходе "арабской весны" вызвали лишь хаос, а вовсе не демократию, свободу и социальную справедливость. А вооруженные сирийские повстанцы не пользуются поддержкой в обществе, поэтому их борьба не может увенчаться успехом, считает он.

Башар Асад уверен, что "перемены не могут быть достигнуты посредством иностранного вмешательства" или смены руководства. Он заявил, что "обе части уравнения имеют равный вес, и поэтому единственным решением является политический диалог". Он подчеркнул, что дверь для диалога еще остается открытой.

Президент предупредил, что государство будет всеми силами бороться за восстановление своей власти с теми силами, которые взяли в руки оружие и выступили против сирийской армии и его народа.

Башар Асад также подчеркнул, что его режим не постигнет участь правительства покойного Муаммара Каддафи - в Сирии не будет повторения того, что произошло в Ливии. "Насилие непозволительно... и государство не будет стоять со связанными руками перед лицом тех, кто поднимает против нас оружие", - цитирует сирийского президента журнал "Al-Ahram".