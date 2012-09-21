В Симферополе осудили участника аферы с похищением денег с банковских счетов

Железнодорожный суд Симферополя приговорил 31-летнего жителя Симферополя к трем годам лишения свободы за участие в афере с похищением денежных средств со счетов пользователей электронной платежной системы Liqpay.

Мужчина работал специалистом отдела обслуживания и розничной продажи департамента маркетинга крымского филиала одного из крупнейших операторов мобильной связи, передает пресс-группа ГУ СБУ в Крыму.

В начале текущего года к нему обратился знакомый с просьбой восстановить сим-карты нескольких номеров. Мол, хочет разыграть богатых знакомых и согласен заплатить за это. Менеджер согласился, только объяснил, что «удовольствие» будет стоить три тысячи гривен, поскольку ему придется пойти на нарушение большинства должностных инструкций.

В марте мужчины встретились еще раз и обговорили условия предстоящей акции. Замену представитель фирмы предложил произвести, когда он будет дежурить в единственном офисе, где не установлена видеокамера. Кроме видеонаблюдения, проблемы для махинаторов представляли коллеги по офису, которые могли заподозрить неладное в случае, если кто-либо попросит восстановить карту, не предъявив при этом удостоверения личности. Тогда приятели договорились, что люди, которые придут менять карточки, для вида предъявят пустую обложку паспорта.

В середине марта в офис обратились два человека, один из которых предъявил менеджеру пустую обложку паспорта, второй – пустую визитницу.

Менеджер, как и договаривались, выдал незнакомцам дубликаты сим-карт и отключил от сети якобы утерянные экземпляры. С этого момента настоящие владельцы на определенное время лишились возможности пользоваться своими номерами телефонов.

А уже к концу дня молодой человек узнал, что настоящие владельцы номеров обратились с претензиями к фирме мобильной связи, поскольку с помощью дубликатов сим-карт с их личных счетов в платежной системе Liqpay мошенники похитили большие суммы в иностранной валюте. Один из клиентов потерял 600 долларов, второй – около 20 тысяч долларов США.

Вскоре и организатор аферы, и его подельники были задержаны с поличным оперативными сотрудниками ГУ СБУ в АРК во время очередной попытки аналогичным способом снять деньги с банковского счета новой жертвы. Следователи установили и личность менеджера, который помогал мошенникам получить дубликаты номеров.

В ходе следствия, а затем на суде бывший менеджер мобильной связи полностью признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, конфискации личных программных и технических средств, а также лишению права занимать должности, связанные с доступом к информационным системам, сроком на два года. Однако суд также счел возможным освободить подсудимого от отбывания наказания в виде лишения свободы и назначить ему испытательный срок на два года.

Приговор вступил в законную силу.

Процесс досудебного следствия в отношении других участников аферы находится в завершающей стадии, и вскоре все участники криминальной операции предстанут перед судом, сказали "АН-Крым"в СБУ.