В Севастополе продавец магазина удерживала вора до приезда милиции
21 сентября 2012, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]
В магазине в Севастополе двое злоумышленников украли дневную выручку – 470 гривен.
На следующий день они снова посетили торговую точку, надеясь, что продавщица их не узнает, сообщили "АН-Крым" в секторе связей с общественностью крымского главка МВД.
Но, увидев вчерашних воров, продавец нажала тревожную кнопку и своими силами задержала одного подозреваемого, второй успел скрыться.
Задержанный - ранее судимый за кражи 37-летний севастополец, употребляющий наркотики. Он не признавал своей вины, однако его опознали продавцы соседних магазинов, в которых злоумышленник также совершал кражи.
Позже сотрудники милиции выяснили, что воры похищали не только деньги, отвлекая продавцов долгим выбором товара. Так, в одном из магазинов они украли более 1 кг красной икры.
Сейчас подозреваемые задержаны, на их счету - более 10 краж из магазинов.
В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 185 («кража») УК Украины. Ведется следствие.