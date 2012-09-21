Концерну «Массандра» вернут почти 300 гектаров

Прокуратура Алушты принимает меры к возвращению государственному концерну «Массандра» более 290 гектаров.

Как сообщили "АН-Крым", надзорное ведомство предъявило иски в суд о признании недействительными решений Лучистовского и Малореченского сельских советов о прекращении права пользования земельными участками и структурными подразделениями концерна, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

Речь идет об участках площадью 274 и 18 гектаров и государственных предприятиях «Алушта» и «Малореченское».

«Меры реагирования приняты в связи с нарушением требований закона при принятии решений относительно этих участков органами местного самоуправления, поскольку последние не могут распоряжаться землями государственных предприятий», - пояснили в прокуратуре.

В этих обстоятельствах прокуратура требует вернуть госпредприятиям более 290 гектаров земель, предназначенных для развития виноделия.