Мэр Ялты пожаловался на отдыхающих, устраивающих пикники под исполкомом

Для того, чтобы привести Ялту в надлежащий вид, необходим общегородской субботник.

Такое мнение высказал мэр города Алексей БОЯРЧУК, - передает собкор "АН-Крым" в Ялте

«На субботник мы возлагаем очень большие надежды. Конечно, такое количество отдыхающих «переварить» в летний период времени тяжело. Если мы после зимы готовим город к курортному сезону, и он у нас идеальный, то сейчас, конечно, есть где-то места провалов, большое количество мусора. Поэтому надо хорошо и правильно организовать проведение субботника. Потому что, если мы будем наводить порядок в городе только силами коммунальных предприятий, то провозимся мы месяца три, как раз к Новому году управимся. Необходимо привлекать людей, общественников, организовывать и получить такой же город, какой мы получаем в мае», — констатировал БОЯРЧУК.

Также он отметил, что сезон в этом году по насыщенности и качеству отдыхающих был очень тяжелый.

«У нас люди этим летом оттоптали все клумбы. Такого никогда не было, когда прямо под исполкомом на газонах люди устраивались — кефир, помидоры, яйца… Сейчас к нам на отдых едут именно таким образом», — пожаловался мэр.