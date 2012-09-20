Миссия CIS-EMO зарегистрирована ЦИК Украины

На очередном заседании Центральной избирательной комиссии Украины, проходившем 20 сентября, в качестве наблюдателей официально зарегистрированы 14 представителей миссии международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO.

На недавней пресс-конференции руководитель CIS-EMO Алексей Кочетков заявил, что главная цель миссии во время подготовки и проведения выборов народных депутатов в 2012 году будет донесение проверенных сообщений избирателей до ЦИК, чтобы у нее вовремя оказалась возможность исправить возможные недочеты.



«То, что это обязательство было услышано украинскими избирателями, свидетельствует тот факт, что нам еще до регистрации поступило 43 сообщения о предполагаемых нарушениях. Мы будем много и серьезно работать», - заявил по этому поводу Алексей Кочетков.



