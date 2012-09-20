Глава МВД Грузии подал прошение об отставке

Министр внутренних дел Грузии Бачана (Бачо) Ахалая подал прошение об отставке на имя президента Грузии, соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства внутренних дел Грузии.

"Я, как гражданин своей страны, возмущен теми преступлениями, которые были выявлены в Глданской тюрьме номер 8. Несмотря на то, что я последние годы не руковожу системой по исполнению наказаний, некоторые руководящие лица, которые были обязаны не допустить подобные возмутительные факты, начали работать в системе во время моего руководства. Исходя из этого, я, чувствуя моральную и политическую ответственность за то, что мы не смогли искоренить эту ужасную практику, подал на имя президента прошение об отставке", - говорится в заявлении, сообщает newsgeorgia.ru.

Ахалая с 2005 по 2008 годы занимал должность начальника департамента по исполнению наказаний министерства юстиции Грузии.



