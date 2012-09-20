В Сомали жертвами двух терактов стали 15 человек

В Сомали произошел теракт, в результате которого погибли, по меньшей мере, 15 человек. Двое смертников подорвали себя в четверг, 20 сентября. Теракт произошел в столице страны Могадишо.



Один из взрывов произошел в ресторане напротив национального театра. Согласно предварительным данным, нападение на ресторан было организовано боевиками исламистской группировки "Аль-Шаббаб", передает РБК. Напомним, вооруженные столкновения в Сомали продолжаются с 1991 года.