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В Сомали жертвами двух терактов стали 15 человек

20 сентября 2012, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]

В Сомали жертвами двух терактов стали 15 человек

В Сомали произошел теракт, в результате которого погибли, по меньшей мере, 15 человек. Двое смертников подорвали себя в четверг, 20 сентября. Теракт произошел в столице страны Могадишо.

Один из взрывов произошел в ресторане напротив национального театра. Согласно предварительным данным, нападение на ресторан было организовано боевиками исламистской группировки "Аль-Шаббаб", передает РБК. Напомним, вооруженные столкновения в Сомали продолжаются с 1991 года.

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//Новости МирТесен

//В мире

В США осудили китаянку за проникновение в поместье Трампа

В США осудили китаянку за проникновение в поместье Трампа

В Соединённых Штатах суд признал виновной китаянку Чжан Юйцзин в проникновении на территорию поместья "Мар-а-Лаго", которое принадлежит президенту страны Дональду Трампу.

//В мире

Зеленский подписал закон, который лишает депутатов неприкосновенности

Зеленский подписал закон, который лишает депутатов неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский утром в среду, 11 сентября, подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Подчеркивается, что вносятся изменения в статью 80 конституции страны.

//В мире

Меркель: США больше не будут играть роль защитника Европы

Меркель: США больше не будут играть роль защитника Европы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Соединенные Штаты Америки больше не будут автоматически защищать Европу, вследствие чего ей нужно прикладывать больше усилий для обеспечения своей безопасности.

//В мире

Правительство Латвии может уйти в отставку?

Правительство Латвии может уйти в отставку?

Сегодня премьер-министр в интервью латвийским СМИ сказал, что правительство близко к достижению соглашения по проекту госбюджета на следующий год. Но теоретически соглашение может быть и не достигнуто.

//В мире

Шварцнеггер убежден, что Трамп мечтает быть похожим на него

Шварцнеггер убежден, что Трамп мечтает быть похожим на него

Бывший губернатор американского штата Калифорния и популярный голливудский актер Арнольд Шварценеггер убежден, что действующий президент США Дональд Трамп втайне мечтает быть похожим на него.

//Новости СМИ2

//Общество

На Сахалине спасли пациента, сердце которого не билось 25 минут

На Сахалине спасли пациента, сердце которого не билось 25 минут

В Сахалинской областной больнице врачи смогли сделать практически невозможное. Согласно последней информации, медики вернули к жизни пациента, сердце которого не работало в течение 25 минут.

//Шоу-бизнес

"Когда еще в церковь зайдешь в короне?" - Собчак и Богомолов намерены венчаться

"Когда еще в церковь зайдешь в короне?" - Собчак и Богомолов намерены венчаться

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов не только распишутся в ЗАГСе, сыграют свадьбу, но и будут венчаться в церкви. Свадьба знаменитостей намечена на пятницу, 13 сентября.

//Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская не узнала радикально сменившего имидж Шаляпина

Цымбалюк-Романовская не узнала радикально сменившего имидж Шаляпина

Пианистка, бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не узнала своего возлюбленного Прохора Шаляпина с новой прической. Артист недавно кардинально сменил свой имидж.

//Шоу-бизнес

В Сети обсуждают внешность внучки Аллы Пугачевой

В Сети обсуждают внешность внучки Аллы Пугачевой

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фото внучки, Клавдии Земцовой. Подписчики тут же принялись обсуждать внешность девочки.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Собчак считает свадьбу с Богомоловым "дурацким праздником"

Собчак считает свадьбу с Богомоловым "дурацким праздником"

Известная светская львица Ксения Собчак назвала свое предстоящее бракосочетание с режиссером Константином Богомоловым "дурацким праздником". Об этом дива сообщила в интервью журналу Tatler.

//Шоу-бизнес

Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП

Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП

Звезда сериала "Улица разбитый фонарей" и фильма "Ты у меня одна" Марк Горонок рассказал о своём самочувствии после страшного ДТП, которое произошло на трассе в Санкт-Петербурге 30 августа. Актёр получил серьёзные травмы и находится в больнице.

//Спорт

Чемпион по кикбоксингу погиб после уличной драки в Ташкенте

Чемпион по кикбоксингу погиб после уличной драки в Ташкенте

Минувшей ночью в Юнусабадском районе Ташкента произошёл конфликт между двумя компаниями мужчин неподалёку от кафе. Отмечается, что оппоненты покинули общественное и продолжили выяснять отношения в Шайхантахурском районе, где началась драка.

//В мире

В Великобритании женщина похудела на 63 килограмма ради детей

В Великобритании женщина похудела на 63 килограмма ради детей

Жительница Великобритании похудела на 63 кило ради троих детей. До недавнего времени она весила 143 килограмма и испытывала не только проблемы со здоровьем, но и страдала от депрессии.

//Происшествия

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка. Инцидент произошёл год назад в Мурманске.

//Экономика

"Нафтогаз Украины" разъяснил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

"Нафтогаз Украины" разъяснил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

Киев потребует у Москвы компенсацию, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

//В мире

Трамп назвал причину увольнения Болтона

Трамп назвал причину увольнения Болтона

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объяснил, почему отправил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона в отставку. По его словам, он совершал "очень крупные ошибки".

//Армия

США одобрили поставки 32 самолетов F-35 Польше

США одобрили поставки 32 самолетов F-35 Польше

Администрация США приняла решение о продаже польскому государству тридцати двух истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на общую сумму шесть с половиной миллионов долларов.

//В мире

Трамп сообщил о пяти кандидатах, которые хотят заменить Болтона

Трамп сообщил о пяти кандидатах, которые хотят заменить Болтона

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о пяти кандидатах на пост советника по нацбезопасности вместо Джона Болтона. По его словам, они сами "очень хотят" вступить в новую должность.

//Шоу-бизнес

Актёр сериала "Улица разбитых фонарей" Марк Горонок попал в страшное ДТП

Актёр сериала "Улица разбитых фонарей" Марк Горонок попал в страшное ДТП

Российский актёр Марк Горонок попал в дорожно-транспортное происшествие в Санкт - Петербурге. Отмечается, что звезда сериала "Улица разбитых фонарей" и фильма "Ты у меня одна" получил серьёзные травмы.

//Шоу-бизнес

Леонид Якубович сел в инвалидное кресло?

Леонид Якубович сел в инвалидное кресло?

По сообщениям СМИ, известный телеведущий Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле. Звезду заметили в таком состоянии в аэропорту Тивата. Он с женой возвращался из отпуска в Черногории.

//В мире

Bloomberg: названа возможная причина отставки Болтона

Bloomberg: названа возможная причина отставки Болтона

Американский источники выяснили причину, из-за которой президент Соединённых Штатов Дональд Трамп мог отправить своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в отставку.

//Шоу-бизнес

Наташа Королева показала видео, на котором знаменитости играют в карты на раздевание

Наташа Королева показала видео, на котором знаменитости играют в карты на раздевание

Известная российская и украинская певица Наталья Королёва поделилась с поклонниками видео, на котором легендарные "звёзды" играют в карты в самолёте во время полёта на гастроли. Певица опубликовала 3,5 - минутный ролик.

//Шоу-бизнес

Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка встретились после 12 лет разлуки

Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка встретились после 12 лет разлуки

Гэри Олдман и Дэниэл Рэдклифф сделали совместное фото спустя 12 лет после их последних совместных съемок. Сириус Блэк и Гарри Поттер неожиданно встретились на кинофестивале в Торонто.

//Политика

Соловьев оценил слова Сенцова о намерении "вернуться в Крым на танке"

Соловьев оценил слова Сенцова о намерении "вернуться в Крым на танке"

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание осужденного в России за терроризм Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".

//Общество

СМИ: россияне стали реже разводиться из-за кризиса

СМИ: россияне стали реже разводиться из-за кризиса

Количество разводов в России за январь-июль уменьшилось на 12% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Об этом в среду пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

//Общество

В РФ одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года

В РФ одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года

В Минздраве Российской Федерации рассказали о том, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям, не достигшим 21 года накануне был одобрен большинством федеральных ведомств.

//Происшествия

Видео: жители Иркутска рассказали о чёрной и рыжей воде из-под крана

Видео: жители Иркутска рассказали о чёрной и рыжей воде из-под крана

Стало известно об инциденте, который произошёл в Иркутске в одном из жилых домов. Местные жители пожаловались на то, что у них из-под крана в квартире течёт чёрная вода.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Минобороны прокомментировали смерть российского военного в Армении

В Минобороны прокомментировали смерть российского военного в Армении

Командование Южного военного округа Минобороны РФ отреагировало на сообщение о гибели российского военнослужащего в армянском городе Гюмри. В ведомстве рассказали подробности смерти.

//Происшествия

Российский турист скончался на курорте в Болгарии

Российский турист скончался на курорте в Болгарии

Российский турист утонул в море в районе болгарского курорта в городе Поморие на южном черноморском побережье. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на полицию Бургаса 11 сентября.

//Политика

Кузнецова просит провести амнистию несовершеннолетних и женщин

Кузнецова просит провести амнистию несовершеннолетних и женщин

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила председателю Государственной Думы Вячеславу Володину провести амнистию осуждённых несовершеннолетних и женщин по семейным обстоятельствам.

//Экономика

Начинается кампания по уплате имущественных налогов и НДФЛ за 2018 год

Начинается кампания по уплате имущественных налогов и НДФЛ за 2018 год

В Федеральной налоговой службе состоялось заседание расширенной коллегии, на котором глава ФНС Михаил Мишустин подвел итоги работы налоговых органов за восемь месяцев 2019 года.

//Политика

Киев заплатит освобожденным украинцам по 4 тысячи долларов

Киев заплатит освобожденным украинцам по 4 тысячи долларов

Кабмин Украины выделит 100 тыс. гривен украинцам, которые были возвращены в результате обмена с РФ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова.

//В мире

Британец сломал череп младенцу, которого решил "просушить"

Британец сломал череп младенцу, которого решил "просушить"

Житель Британии повредил череп девочке возрастом всего 13 месяцев. Мужчине вменяется в вину помещение младенца в сушильную машину с последующим ее включением. Британца осудили на 7 лет.

//Новости СМИ2

//В мире

Латвийский политик может отменить санкции против России

Латвийский политик может отменить санкции против России

Сегодня, 11 сентября, избранная глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила в Брюсселе структуру будущей Еврокомиссии. ЕК начнет свою работу 1 ноября. В комиссию входит политик из Латвии Валдис Домбровскис.

//В мире

Япония вынужденно отравит Тихий океан радиацией?

Япония вынужденно отравит Тихий океан радиацией?

В Японии обсуждают возможность сброса радиоактивной воды с аварийной атомной станции «Фукусима-1» в океан. Пока решение не принято, но в Токио заявляют, что другого варианта у Японии нет. Об этом сообщает агентство ТАСС.

//Шоу-бизнес

Кожевникова показала селфи без макияжа и рассказала про свой уход за лицом

Кожевникова показала селфи без макияжа и рассказала про свой уход за лицом

Известная актриса и бывший депутат Мария Кожевникова последнее время часто делилась с поклонниками beauty-советами, а теперь и вовсе решила показать фотографию без макияжа. Знаменитость призналась, что поправилась во время отпуска в Испании.

//Шоу-бизнес

Эксперт назвал "истинную" причину позорного выступления Билана в Самаре

Эксперт назвал "истинную" причину позорного выступления Билана в Самаре

Член Общественной палаты и руководитель движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев заявил, что не стоит закрывать глаза на выступление Димы Билана на Дне города в Самаре. По его словам, проблема носит куда более серьезный характер и артист должен это признать.

//Жаркое из блогов

Наша цивилизация моложе 500 лет

Наша цивилизация моложе 500 лет

Под "нашей" я имею в виду то, что принято называть "европейской цивилизацией". Почему ей менее, чем 500 лет? Судите сами: что мы знаем о положении дел в начале XVI века и ранее? Попробуйте ответить, не заглядывая в энциклопедию или в учебник истории?

//В мире

Кто ищет новый компромат на президента США?

Кто ищет новый компромат на президента США?

11 сентября 2019 г., в Нью-Йорке будет предпринята новая попытка импичмента Дональда Трампа. В этот день комитет палаты представителей Конгресса США по вопросам судопроизводства проведёт голосование по методам будущего расследования о возможных нарушениях со стороны президента.

//Новости МирТесен

//Происшествия

СК Армении: в Гюмри найдено тело российского военнослужащего

СК Армении: в Гюмри найдено тело российского военнослужащего

В пресс-службе Следственного комитета Армении сообщили, что в среду, 11 сентября, в городе Гюмри обнаружено тело 23-летнего военнослужащего 102-й российской базы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело и проводятся оперативно-следственные мероприятия.

//В мире

В Донбассе военные ВСУ накрыли минометным огнем принятых за бойцов ЛНР сослуживцев

В Донбассе военные ВСУ накрыли минометным огнем принятых за бойцов ЛНР сослуживцев

В Донбассе военные из 14-й бригады Вооруженных сил Украины накрыли минометным огнем своих сослуживцев, которых они приняли за разведчиков ЛНР. Об этом сообщили в Народной милиции непризнанной республики.

//В мире

В США приспускают флаги в память о погибших 11 сентября 2001 года

В США приспускают флаги в память о погибших 11 сентября 2001 года

Минутой молчания в 8:46 утра (15:46 по московскому времени) открылась в среду в Нью-Йорке траурная церемония в память о жертвах терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года.

//В мире

Несколько взрывов произошли на складах Минобороны Украины

Несколько взрывов произошли на складах Минобороны Украины

В среду, 11 сентября, в пресс-службе Минобороны Украины сообщили, что на территории арсенала в Калиновке Винницкой области произошло задымление и прозвучали шесть взрывов. Сейчас проводится работа по локализации огня вблизи склада.

//Происшествия

В Москве тело младенца обнаружили в наполненной ванне

В Москве тело младенца обнаружили в наполненной ванне

Стало известно, что на юге-востоке Москвы в квартире дома в Текстильщиках 11-месячный ребенок утонул в ванной во время купания. Отмечается, что инцидент произошёл во вторник, 10 сентября.

//Наука

Робота "Федора" отправили на пенсию, найдя ему замену

Робота "Федора" отправили на пенсию, найдя ему замену

Человекоподобный робот "Федор", который недавно побывал на МКС, не полетит больше в космос. Об этом рассказал журналистам исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

//Происшествия

Видео: пенсионерки из Ленобласти пилят детские качели, мешавшие их соседке

Видео: пенсионерки из Ленобласти пилят детские качели, мешавшие их соседке

Две пожилые женщины, проживающие в Волосовском районе Ленинградской области приняли решение помочь своей подруге избавиться от шума на детской площадке. Пенсионерки вооружились ножовками по дереву и металлу.

//В мире

Предсказаны катастрофические последствия извержения Йеллоустона для России и США

Предсказаны катастрофические последствия извержения Йеллоустона для России и США

Извержение Йеллоустонского супервулкана будет иметь катастрофические последствия не только для Соединенных Штатов, но и Российской Федерации. Об этом говорится в материале, появившемся в блогосфере.

//Общество

На Дальнем Востоке население убывает, а денег в регион вкладывают всё больше

На Дальнем Востоке население убывает, а денег в регион вкладывают всё больше

Без роста населения наш Дальний Восток вряд ли всерьёз заинтересует азиатских партнёров как перспективный рынок. А заманить людей из европейской части России пока нечем.

//Происшествия

Пассажирский лайнер совершил экстренную посадку после столкновения со стаей диких птиц

Пассажирский лайнер совершил экстренную посадку после столкновения со стаей диких птиц

Пассажирский самолет Boeing-737 канадского лоукостера Swoop совершил вынужденную посадку в городе Эбботсфорд после столкновения с дикими гусями. Известно, что инцидент произошёл минувшей ночью.

//Жаркое из блогов

Зловещие совпадения

Зловещие совпадения

11 сентября 2001 года Нью-Йорк потерял два крупнейших здания в городе. Помимо этого обломки практически полностью разрушили элитный отель «Марриот», что находился у подножия Всемирного торгового центра.

//В мире

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Украинский политический эксперт Вадим Карасев придумал способ возвращения Донбасса Украине без ведения боевых действий. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Авторы АН

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