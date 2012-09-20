Кличко уже опережает Тимошенко?

Если бы выборы президента прошли в ближайшее воскресенье, то во второй тур вышли бы президент Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО вместо Юлии ТИМОШЕНКО.

Таковы результаты социологических исследований СОЦИСа совместно с Институтом политических и этнонациональных исследований имени И.Ф. Кураса, сообщает "АН-Крым" со ссылкой на«Украинскую правду».

Так, согласно рейтингу, за Януковича проголосовали бы 22,1%избирателей, за Виталия КЛИЧКО - 11,9%.

На третье место, согласно рейтингу, попала бы Юлия ТИМОШЕНКО с10,9% голосов.

На четвертом месте бы оказался Петр СИМОНЕНКО, которому отдали свои голоса 7,3% избирателей.

За Арсения ЯЦЕНЮКА готовы проголосовать 5,3%, за Наталью КОРОЛЕВСКУЮ -2,8%, Олега ТЯГНИБОКА - 2,5%, Анатолия ГРИЦЕНКО - 2,2%избирателей.

ЮЩЕНКО готовы избрать президентом 0,8%, Петра ПОРОШЕНКО -0,7%, а Владимира ЛИТВИНА - 0,2% избирателей.