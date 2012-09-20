Кличко уже опережает Тимошенко?
20 сентября 2012, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]
Если бы выборы президента прошли в ближайшее воскресенье, то во второй тур вышли бы президент Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО вместо Юлии ТИМОШЕНКО.
Таковы результаты социологических исследований СОЦИСа совместно с Институтом политических и этнонациональных исследований имени И.Ф. Кураса, сообщает "АН-Крым" со ссылкой на«Украинскую правду».
Так, согласно рейтингу, за Януковича проголосовали бы 22,1%избирателей, за Виталия КЛИЧКО - 11,9%.
На третье место, согласно рейтингу, попала бы Юлия ТИМОШЕНКО с10,9% голосов.
На четвертом месте бы оказался Петр СИМОНЕНКО, которому отдали свои голоса 7,3% избирателей.
За Арсения ЯЦЕНЮКА готовы проголосовать 5,3%, за Наталью КОРОЛЕВСКУЮ -2,8%, Олега ТЯГНИБОКА - 2,5%, Анатолия ГРИЦЕНКО - 2,2%избирателей.
ЮЩЕНКО готовы избрать президентом 0,8%, Петра ПОРОШЕНКО -0,7%, а Владимира ЛИТВИНА - 0,2% избирателей.