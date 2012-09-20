Сбежавший в Бельгию грузинский тюремщик дал интервью по Skype

Бывший сотрудник Глданской тюрьмы рассказал, что пыткам в тбилисских застенках подвергались в основном политические враги Михаила Саакашвили. Владимир Бедукадзе рассказал об этом в эфире оппозиционного телеканала «Объектив».

Сейчас он скрывается в Бельгии, поэтому давал интервью по Skype.



По его словам, обнародованное им видео — лишь малая и не самая страшная часть того, что он снимал с ведома начальника тюрьмы.



Самый ценный видеоматериал находится в сейфе нынешнего министра внутренних дел Бачо Ахалая, в том числе видеокадры издевательств над психически больными заключенными. Бывший тюремщик утверждает, что жертв выбирали в основном по политическим мотивам: издевательствам подвергались идеологические враги Михаила Саакашвили, в том числе и «воры в законе».



Ранее «АН» сообщали: власти Грузии планируют спецоперацию против телеканалов «Маэстро» и «9 канал», заявила руководитель медиасоюза «Объектив» Ирма Инашвили.







