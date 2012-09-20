В Швейцарии убит водитель автомобиля с российскими номерами

В Швейцарии в результате перестрелки с полицией убит водитель автомашины Ford Mustang с российскими номерами. Полиция обратила внимание на автомобиль, который мчался по автостраде со скоростью около 200 километров в час.

Сотрудники полиции попытались остановить машину, однако водитель решил оторваться от преследователей и скрыться.Тогда стражи порядка установили искусственное дорожное ограждение в городе Монтре. Остановив машину, водитель Mustang вышел из автомобиля и стал стрелять по полицейским из ружья 12-го калибра.

По другой версии, из машины мужчина выйти не успел и был застрелен.

Между тем сообщается, что один из сотрудников правоохранительных служб в результате перестрелки получил ранение. А за рулем автомобиля Mustang с российскими номерами 7777-ХХ-77-RUS, находился 45-летний швейцарец, который не состоял на полицейском учете и не имел разрешения на ношение оружия. В салоне его автомобиля было обнаружено 25 тысяч швейцарских франков. На данный момент неизвестно, был ли водитель Mustang под влиянием алкоголя или наркотических средств.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия, сообщает русскоязычное издание Nashagazeta.ch.

В свою очередь, в генконсульстве России в Женеве сообщили, что регистрационный номерной знак 7777-ХХ-77-RUS не соответствует российским нормам.