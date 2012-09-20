Власти США предупреждают о возможной кибер-атаке на банки

Совет безопасности банков Соединенных Штатов предупреждает о кибер-атаке. Организация повысила уровень опасности на «высокий». С чем именно связано это предупреждение - ясности нет.

В четверг ночью американские банки столкнулись с проблемой доступа в интернет: веб-сайты некоторых банков США оказались некоторое время недоступны.

Пока неясно, связано ли предупреждение Совета безопасности банков именно с этими неполадками. Один из представителей Банка Америки сообщил агентству Reuters, что «у подавляющего большинства клиентов проблем не возникло» и он не считает эту ситуацию опасной.



Сами банки не стали комментировать причины возникших сбоев в работе.

Напомним, в среду неизвестный опубликовал в интернете призыв к кибер-атаке Нью-Йоркской фондовой биржи и Банка Америки. В тексте также содержалось упоминание про нашумевшее анти-исламское видео.



