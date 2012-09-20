США закрывает все свои диппредставительства в Индонезии

МИД Соединённых Штатов закрывает все свои диппредставительства в Индонезии. В связи с возможными протестами против скандального антиисламского фильма "Невинность мусульман" завтра не будут работать посольство США в Джакарте и консульства в трех других городах страны.



"АН" писали, что в среду у дипмиссии США в индонезийской столице прошла очередная акция протеста против "Невинности мусульман". В демонстрации приняли несколько сотен человек. Они разорвали американский флаг и забросали здание посольства яйцами. В толпе звучали призывы выдворить из страны дипломатический персонал.