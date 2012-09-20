В Ялте будут по-европейски регулировать численность бездомных животных

В Ялте принята Программа охраны животного мира и регулирования численности беспризорных животных на 2013 – 2020 годы.

Соответствующий документ утвержден на очередной сессии городского совета, сообщает официальный сайт Ялты.

«Предложенные меры направлены, в первую очередь, на уменьшение численности бездомных собак в городе, которые удовлетворят как защитников животных, так и их оппонентов», - заверил "АН-Крым" специалист отдела экологии Ялтинского горсовета Тимур ГУГУ.

Основными причинам появления бездомных животных на улицах города авторы программы называют низкий уровень культуры населения в сфере обращения с домашними животными, несовершенную систему учета собак, принадлежащих владельцам, недостаточную работу с хозяевами животных, несовершенную систему поиска потерянных собак и кошек, а также недостаточное количество приютов.

Создатели новой программы обещают использовать европейский метод регулирования численности бездомных животных.

«В соответствии с ним после отлова они доставляются в ветеринарную клинику, где стерилизуются, прививаются от бешенства, обрабатываются от паразитов, далее перенаправляются в пункт передержки на 10 дней, идентифицируются и выпускаются на прежнее место проживания», - сообщил Тимур ГУГУ.

Как заявил он, новая программа базируется на идее биостерилизации и сопровождения беспризорных животных к местам их прежнего обитания. «При этом стерилизованные животные будут идентифицироваться и вноситься в электронную базу данных», - уточнил эколог.

Для реализации программы потребуется значительное финансирование – более 8,1 млн грн на строительство приюта передержки беспризорных животных, которые планируется привлечь из государственного, республиканского и местного бюджетов, еще 190 тыс. грн – из бюджета Ялты на приобретение спецтранспорта, материалов и оборудования для отлова и транспортировки животных, а также ежегодно около 1,2 млн грн из различных источников – на приобретение топлива, транквилизаторов, дезинфицирующих и лекарственных препаратов и другое.