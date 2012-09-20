Прокурор Грузии: видеосъемка пыток стоила 2 млн долларов

За съемку видеокадров о пытках заключенных Владимир Бедукадзе, бывший сотрудник Глданской тюрьмы, получил 2 миллиона долларов. Об этом заявил сегодня на брифинге главный прокурор Грузии Муртаз Зоделава.



По его словам, после изучения видеоматериалов проявилось два вида преступлений – одно системного характера и второе – из корысти.



Он считает, что преступная группа Бедукадзе-Пурцхванидзе совершала это преступление из корысти, чтобы эти материалы затем передать третьему лицу. Бедукадзе и Пурцхванидзе сотрудничали с этим третьим лицом через Элизбарашвили-Тамазашвили.



Владимир Бедукадзе, который объявлен в розыск правоохранительными органами Грузии, просит политического убежища в Бельгии и заявляет, что в Грузии его жизни угрожает опасность, сообщает «Грузия Онлайн».

Ране "АН" сообщали: По делу о пытках заключенных в пенитенциарной системе Грузии задержаны 10 человек, министр по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Хатуна Калмахелидзе подала прошение об отставке. Власти Грузии пытаются давить на Патриарха Илью Второго.