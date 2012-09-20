"Попкорновая болезнь" принесла американцу более 7 млн долларов

Житель Колорадо, любитель попкорна попал в больницу, где врачи поставили ему диагноз: «попкорновая болезнь». Причина развития заболевания - испарения, которые образуются при приготовлении лакомства в микроволновке.

Мужчина не мог нормально дышать. После медобследования выяснилось, что причиной болезни стали вдыхаемые запахи искусственного масла в попкорне. Американец очень любил попкорн и готовил его практически каждый день.

Пострадавший утверждал, что компании не предупредили его как потребителя, что вдыхаемые ароматы попкорна могут привести к серьезным заболеваниям и повреждению легких. Суд присяжных встал на сторону мужчины и присудил выплатить ему 7,2 миллиона долларов, сообщают vesti.ru.



