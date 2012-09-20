Токио потребует от Пекина компенсации за антияпонские погромы из-за островов

Токио потребует от Пекина компенсации ущерба, нанесенного во время многотысячных акций протеста у японских дипмиссий в ряде китайских городов. Премьер Японии Йосихико Нода намерен назначить спецпосланника в КНР для того, чтобы решить этот вопрос дипломатическим путем.

Об этом сообщил в четверг генеральный секретарь кабинета министров Японии Осаму Фудзимура, переда "Маяк".



Многотысячные антияпонские демонстрации акции, вспыхнувшие на прошлой неделе из-за национализации спорных островов Сенкаку, ко вторнику распространились уже на 100 китайских городов.

"АН" писали, что Китай сделал Японии "суровое представление" за высадку на "остров Дяоюйдао".

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