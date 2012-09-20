В Литве в Клайпеде введен налог на дождевую воду

В литовской Клайпеде дождь теперь может стоить горожанам денег, поскольку не должен попадать в общий городской сток. Налог — 3 лита (это почти евро) за кубометр. Как их будут считать - пока непонятно.



Расплачиваться придется владельцу каждого частного дома, если осадки попали сначала на его территорию, а потом не в отдельный, а в общий сток — туда же, куда вода из-под крана.

"Я даже подумала, не первое ли апреля? Как они думают рассчитывать эти кубы дождевой воды? Мне даже интересна сама система подсчета! Как они пытаются это все провести в жизнь? Тут тазиков не хватит!" – возмущается Элла Андреева, жительница Клайпеды.



"Никто вообще и представить не мог, что такие налоги могут вводиться! Есть еще возможность и на чистый воздух ввести, и на ветер, как вы видите сегодня у нас достаточно много ветра", — предполагает Вячеслав Титов, депутат Клайпедской думы, сообщают vesti.ru.

В Клайпеде за год выпадает около 800 миллиметров осадков.