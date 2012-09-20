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Власти Грузии пытаются давить на Патриарха Илью Второго

20 сентября 2012, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Грузии пытаются давить на Патриарха Илью Второго

Руководитель Международного благотворительного фонда ГПЦ Лаша Жвания  заявил о попытках руководства Грузии осуществить давление на Патриарха Илью Второго, отменившего церковные праздники в ближайшее время.

В интервью телекомпании «Маэстро» Лаша Жвания рассказал, что Илья Второй выступил с заявлением осуждения происходившего в тюрьмах в 14 часов 45 минут в среду, а уже через 15 минут его посетили высокопоставленные чины, в том числе замминистра обороны Дата Ахалая, брат министра МВД.


«Можно говорить о попытке давления со стороны властей, но она завершилась безрезультатно», - сказал он.
«Через полчаса после их визита появилось новое заявление, в котором ГПЦ вновь осудила происшедшее и отменило праздничные церковные мероприятия на ближайшие дни», - сказал Лаша Жвания, сообщает vz.ru.


«Распространенные вчера и сегодня в СМИ кадры пыток заключенных в тюрьмах потрясли всю Грузию. Это является тяжелейшим нарушением не только христианской морали, но прав человека согласно нормам международного права, и это не может иметь никакого оправдания. В связи с создавшимся положением, с благословления Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго отложено освящение нового кафедрального собора в Поти и все запланированные в ближайшее время церковные праздники», - говорится в сообщении патриархии Грузии.

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