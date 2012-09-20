Россиянам предложат новогоднюю Ялту со скидками

ОАО «Федеральная пассажирская компания» совместно с ООО «РЖД Тур» предлагает пилотный туристический продукт, ориентированный на отдых россиян в крымских здравницах, передает "Аргументы Недели - Крым".



Такое предложение в ответ на свое обращение получил министр курортов и туризма АРК Александр ЛИЕВ, о чем он сообщил на своей странице в Facebook.



«Новогодний отдых в Ялте» будет включать в себя перевозку в специальном туристическом вагоне из Москвы в Симферополь 30 декабря, трансфер до санаториев Ялты 31 декабря, культурно-развлекательную программу в новогоднюю ночь, экскурсионную программу на 2-3 января, а также перевозку в специальном туристическом вагоне поезда Симферополь-Москва 5 января.



Согласно официальному письму, опубликованному ЛИЕВЫМ, «Федеральная пассажирская компания» призывает Минкурортов Крыма к снижению стоимости проживания в санаториях для россиян на сумму, равнозначную стоимости проезда в поезде в направлении туда и обратно.