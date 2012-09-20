Возле гостиницы «Москва» в Симферополе стриптиз показывают прямо на улице. ВИДЕО

Ночной клуб, расположенный возле гостиницы «Москва» в Симферополе, демонстрирует сцены стриптиза на большом экране, размещенном перед входом.



Такую картину накануне вечером наблюдал корреспондент «Аргументов недели – Крым».



На экране постоянно демонстрируется 30-секундный ролик с девушкой, исполняющей стриптиз для курящего мужчины, находящегося в компании двух женщин. После танца, судя по ролику, молодой человек уединяется с одной из них.



Таким образом, руководство заведения намеревается привлечь посетителей в ночной клуб.



Примечательно, что в нескольких метрах от указанного заведения расположен билборд с рекламой одного из симферопольских стрип-клубов.



Отметим, что такой вид внешней рекламы является нарушением и противоречит Закону «О защите общественной морали».