В Симферополе установлен нелепый рекорд

Сегодня на территории симферопольского водохранилища был установлен рекорд по количеству участников в игре «Ручеек».



Рекорд был установлен в рамках акции «Чистые источники – процветания Крыма», передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».



В нем приняли участие 322 человека, среди которых ученики крымских школ, представители общественных организаций, Республиканского комитета по охране окружающей природной среды Крыма, а также министр образования и науки, молодежи и спорта Крыма Виталина ДЗОЗ.



«Эта акция посвящена охране водных источников Крыма. Идея рекорда появилась у нашего комитета давно, ведь именно с ручейка начинается река», - говорит председатель Рескомприроды АРК Дмитрий ТАТАРОВ.



Установленный рекорд зафиксировал олимпийский чемпион по стрельбе, официальный представитель Книги рекордов Украины в Крыму Артур АЙВАЗЯН.



«Рекорд был бы установлен в любом случае, потому что подобных прецедентов еще не было. Мы надеемся, что и в других городах Украины совершат что-то подобное», - отметил АЙВАЗЯН.