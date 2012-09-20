Из-за кризиса в Сенегале распустили Сенат, чтобы чуть сэкономить. ВИДЕО
20 сентября 2012, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]
В западноафриканском государстве Сенегал парламент остался без верхней палаты — депутаты проголосовали за роспуск сената, чтобы сэкономить. Деньги сейчас очень нужны для борьбы с последствиями наводнений.
Такую меру предложил президент страны. Сами сенаторы пытались сохранить свои кресла, но не сумели — парламентское большинство отправило их в бессрочный отпуск, сообщает "Россия 24". Заодно глава государства упразднил пост вице-президента, тем более что с момента введения этой должности на нее так и не нашлось претендента.
По мнению властей африканской республики, эти меры помогут сэкономить около 15 миллионов долларов. Они пойдут на борьбу с наводнениями. С начала этого года стихийные бедствия в стране унесли жизни 13 человек, тысячи людей остались без крова.