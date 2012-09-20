В Соединенных Штатах актриса Синди Ли Гарсиа, снявшаяся в фильме "Невинность мусульман", подала иск о мошенничестве и клевете против одного из продюсеров, в котором уверяет, что не знала о конечном содержании ленты.

Актриса потребовала удалить "Невинность мусульман" из YouTube и хочет привлечь к ответу не только руководство сервиса, но даже интернет-гиганта Google, которому принадлежит видеопортал. Гарсиа подчеркивает, что ее жизнь находится в опасности, а ее право на частную жизнь - нарушено.

По словам актрисы, продюсер фильма Накула Басили Накула обманом вовлек ее в съемки «ненавистнического» фильма. Гарсиа якобы была уверена, что играет в обычной ленте о приключениях в пустыне, сообщает Reuters.

"Во время съемок не упоминался пророк Мухаммед. Не было никаких отсылок ни к религии, ни к сексу", - говорится в иске Гарсиа, передает НТВ.

"АН" писали, что американский фильм "Невинность мусульман", с грубым высмеиванием пророка Мухаммеда вызвал волну протестов мусульман всего мира, который в Ливии закончился убийством посла США и сотрудников дипмиссии.