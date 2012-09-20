ГМО-продукты. Результаты тайного исследования повергли в ужас

Стали известны результаты тайного исследования над крысами, которых два года кормили генетически модифицированной кукурузой. Грядет большой скандал в сфере продовольственной безопасности, сообщает Reuters.

Опыт с крысами продолжался два года. Все это время наблюдались 200 крыс, разделенные на три группы. Первую кормили только генетически модифицированной кукурузой. Вторую - модифицированной кукурузой, которая прошла обработку самым распространенным в мире гербицидом Roundup. А третью - обыкновенной кукурузой, обработанной гербицидом. Крысы питались американской генетически модифицированной кукурузой фирмы Monsanto. В результате у животных были обнаружены раковые опухоли размером с шары для пинг-понга.

Исследование показало значительно более высокую смертность животных от потребления модифицированной кукурузы и от пестицида, чем при кормлении крыс необработанной обычной кукурузой.

Профессор университета из французского города Каен, руководитель проекта Жиль-Эрик Сералини заявил: "Впервые в мире генетически измененный продукт и применяемый с ним пестицид были оценены с точки зрения их влияния на здоровье более продолжительный период и более полно, чем это делалось представителями правительств и промышленности. И вот тревожные результаты. Преступление в том, что это не тестировалось раньше, что санитарные власти не требовали более продолжительных исследований, и вот уже 15 лет во всем мире продают генетически измененные продукты".

По информации Reuters, 26 сентября во Франции состоится презентация данного исследования в сопровождении фильма "Мы все подопытные".

Отметим, что в свое время Еврокомиссия дала разрешение на закупку и возделывание в Европе генетически модифицированной американской кукурузы, пояснив это решение тем, что никаких научных доказательств вреда подобной продукции для здоровья человека нет.