Журнал Forbes опубликовал список самых богатых жителей США

Журнал Forbes опубликовал в среду список самых богатых жителей США, однако сенсации не произошло. По версии издания, в тройке лидеров с прошлого года ничего не изменилось, список по-прежнему возглавляет Билл Гейтс.

Как сообщается на сайте журнала, за прошедший год 56-летний Билл Гейтс, один из основателей компании Microsoft, разбогател еще на 7 миллиардов долларов. Теперь его состояние оценивается в 66 миллиардов.

Вторую строчку рейтинга уже второй год занимает 82-летний инвестор Уоррен Баффет, увеличивший свое состояние за год на 7 миллиардов. Состояние главы американской инвестиционной компании Berkshire Hathaway Inc. достигло 46 миллиардов долларов.

На третьем месте - основатель и глава корпорации Oracle 68-летний Ларри Эллисон, который обошел Гейтса и Баффета по скорости накоплений - его состояние эксперты оценили в 41 миллиард долларов, за год он увеличил его на 9 миллиардов.

Известно, что лидеры списка журнала Forbes известны не только своим богатством, но и многочисленными пожертвованиями.

Всего в списке Forbes 92 миллиардера.