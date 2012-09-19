Папа римский призвал христиан и мусульман отказаться от войн и насилия

Папа римский Бенедикт XVI обратился к христианам и мусульманам с призывом к объединению: "Я думаю, что пришло время для всех нас решительно отказаться от насилия и войн", - заявил понтифик.

В ходе своего недавнего визита в Ливан Папа предложил мусульманским духовным лидерам, с которыми он встречался, "идею диалога и сотрудничества". Он также поблагодарил их за оказанное гостеприимство. Он подчеркнул: "Я мог говорить от своего сердца, стоя перед страждущими и наблюдая драматические события на Ближнем Востоке, и выразить свою исполненную мольбы поддержку законных стремлений населения Ближнего Востока к миру".

Призыв Бенедикта XVI прозвучал в то время, когда во многих странах мира идут протесты против американского фильма "Невинность мусульман". Фильм вызвал негодование у верующих мусульманских стран и спровоцировал волну нападений на американские дипломатические миссии.