В Египте требуют убить всех участников фильма "Невинность мусульман". Салафитский имам Ахмед Фуад Ашуш издал фетву, в которой призвал молодых мусульман убить всех, кто участвовал в создании антиисламского фильма.

Об этом сообщила американская компания SITE, которая специализируется на мониторинге исламистских сайтов.

Имам призвал "молодых мусульман в США и в Европе", согласно их религиозным убеждениям, убить создателей и актеров фильма, а также всех, кто участвовал в его распространении, поскольку "они виновны в оскорблении пророка Мухаммеда".

Напомним, фильм "Невинность мусульман" спровоцировал в исламских странах всплеск антихристианского насилия, а также нападения на дипмиссии США.