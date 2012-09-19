Евросоюз в будущем может кардинально измениться

Будущее Европейского союза может кардинально измениться. В ЕС предлагают ввести радикальные реформы, согласно которым в "новой Европе" будет один президент, единая армия и универсальная виза, сообщают британские СМИ.

Проект "новой Европы" с резким усилением централизации власти предложила группа по вопросам будущего Европейского союза, в которую входят министры иностранных дел 11 стран: Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии и Франции.

В совместном заявлении министров иностранных дел Германии и Польши говорится: "Для того, чтобы Европа была реальным действующим лицом и глобальным лидером, она должна иметь сильную структуру институтов. Для этого нужен президент, избираемый напрямую, который будет лично назначать членов "европейского правительства".

Реформой предусматривается создание единого полицейского органа; формирование в Европарламенте специальной палаты депутатов из стран зоны евро, которая будет заниматься рассмотрением мер, касающихся единой валюты; формирования единой европейской армии. Кроме того, в случае принятия данной реформы будет отменено право вето, которым сейчас обладают отдельные страны ЕС в вопросах внешней политики и безопасности, а также при ратификации общеевропейских договоров.