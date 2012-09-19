Франция в пятницу закроет свои посольства и школы в 20 странах
19 сентября 2012, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Франции подтвердил, что в пятницу, в день мусульманской молитвы, в 20 государствах в целях безопасности будут временно закрыты посольства и школы этой страны.
«Мы действительно решили закрыть наши здания, посольства, консульства, культурные центры и школы в целях безопасности», – сказал Лоран Фабиус, сообщает Reuters.
Французский еженедельник Сharlie Hebdo в своем номере, вышедшем в среду, опубликовал карикатуры на мусульман и пророка Мухаммеда. Позже власти Франции запретили акцию протеста против фильма «Невинность мусульман».