Франция в пятницу закроет свои посольства и школы в 20 странах

Министр иностранных дел Франции подтвердил, что в пятницу, в день мусульманской молитвы, в 20 государствах в целях безопасности будут временно закрыты посольства и школы этой страны.

«Мы действительно решили закрыть наши здания, посольства, консульства, культурные центры и школы в целях безопасности», – сказал Лоран Фабиус, сообщает Reuters.

Французский еженедельник Сharlie Hebdo в своем номере, вышедшем в среду, опубликовал карикатуры на мусульман и пророка Мухаммеда. Позже власти Франции запретили акцию протеста против фильма «Невинность мусульман».



