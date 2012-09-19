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В Грузии задержаны 10 человек по делу о пытках заключенных

19 сентября 2012, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

По делу о пытках заключенных в пенитенциарной системе Грузии задержаны 10 человек, сообщил главный прокурор Грузии Муртаз Зоделава. Среди задержанных - директор тюрьмы Давид Чкадуа.

Как отметил прокурор, по делу о пытках и нечеловеческом обращении с заключенными задержан замглавы департамента по исполнению наказаний Гага Мкурналадзе.

Также к уголовной ответственности будут привлечены сотрудники Глданской тюрьмы: замдиректора тюрьмы Виктор Качеишвили, начальник отдела безопасности Леван Пурцхванидзе, старший инспектор режима Георгий Кварацхелия, начальник режима безопасности Олег Пацация, инспектор контроля Манучар Ломтадзе, оперативный дежурный Гела Цомая, контролер Леван Пхаладзе, инспектор отдела безопасности Борис Парулава.

Что касается еще одного обвиняемого - Владимира Бедукадзе, который, по последним данным, сейчас находится в Бельгии, объявлен в розыск, сообщает "Грузия онлайн".

 Ранее «АН» писали: грузинскими правоохранителями на рассвете задержан офицер учреждения по исполнению наказания №8 Дата Акобия, снимавший кадры пыток заключенных. Министр по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Хатуна Калмахелидзе подала прошение об отставке.

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