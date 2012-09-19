В Париже запрещена акция против «Невинности мусульман»

Премьер-министр Франции Жан-Марк Эро заявил, что правительство страны запретит акцию протеста против скандального фильма «Невинность мусульман», которая должна была пройти в субботу.

«Заявка на проведение демонстрации была подана, на нее ответили отказом. Нет причин позволять в нашей стране происходить конфликтам, не имеющим отношения к Франции», – объяснил глава правительства отказ в проведении акции.

Эро подчеркнул «великое чувство ответственности мусульманских религиозных лидеров», но заявил, что не позволит «меньшинствам» воспользоваться сложившейся ситуацией.



«Мы живем в правовом государстве, в котором закон должен уважаться. И если люди чувствуют, что их притесняют в их верованиях, то пусть обращаются в суд», – подытожил Эро.



СМИ ранее сообщали, что исламские активисты планировали в субботу провести в центре французской столицы на площади Трокадеро неподалеку от Эйфелевой башни акции протеста против фильма «Невинность мусульман». В социальных сетях распространялись призывы прийти на площадь и к парижской мечети.



Сегодня, как сообщали «АН», французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда.











