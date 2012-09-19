В Грузии задержан офицер, снимавший кадры пыток заключенных

Грузинскими правоохранителями на рассвете задержан офицер учреждения по исполнению наказания №8 Дата Акобия, снимавший кадры пыток заключенных. Об этом заявила СМИ его адвокат Саломе Абуладзе.



Акобию был задержали на грузино-армянской границе, на таможне Садахло, сообщает apsny.ge.

Ранее «АН» сообщали: Министр по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Хатуна Калмахелидзе подала прошение об отставке после показа телекомпаниями «9-й канал» и «Маэстро» кадров издевательств над арестантами в грузинских ИТУ.



