Буксир с телом скончавшегося капитана ЧФ прибудет в Севастополь в пятницу

Спасательный буксир «Шахтер» в составе подводной лодки «Алроса», капитан которого Юрий ГУРЬЕВ умер во время выполнения задания, завершает межфлотский переход из Балтийского в Черное море.

На борту буксира в холодильной камере находится тело умершего капитана, передает собкор "АН-Крым" в Севастополе.

Отряд под командованием командира дивизиона подводных лодок ЧФ Анатолия ВАРОЧКИНА, в который входит сопровождающий подлодку спасательный буксир «Шахтер», планирует прибыть в Севастополь 21 сентября.

Подлодкой управляет капитан второго ранга Антона ЗАЙЦЕВ.

Экипаж «Алросы» преодолел уже большую часть пути – около 4 тысяч миль

Напомним, в Средиземном море 13 сентября умер Юрий ГУРЬЕВ, капитан спасательного буксира «Шахтер» подводной лодки Черноморского флота «Алроса», совершающей межфлотский переход.

Боевой корабль и судно находились на боевой службе с группой антитеррора и выполняли поставленные задачи.

Точную причину смерти определят позже, после вскрытия в Севастополе. Предварительная причина – остановка сердца.

Сейчас спасательным буксиром управляют групповой капитан Олег ПОЧИНОВ и старший помощник Александр САДОВ.