Под Керчью сотрудники МЧС спасли корову, провалившуюся в люк

Вчера, 18 сентября, около 20:30 под Керчью, в селе Аджимушкай на улице Парахина корова упала в водопроводный люк.

Выбраться самостоятельно она не смогла, сообщила "АН-Крым" пресс-служба крымского главка МЧС.

Местные жители вызвали спасателей, которые оперативно выехали на помощь животному.

«Корову изъяли из люка с помощью автолестницы», - отметили сотрудники МЧС.

О том, насколько животное пострадало и по какой причине в селе был открыт водопроводный люк, в ведомстве не сообщают.